Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114416
ALTIN
164.160
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2601
EURO
4.6613
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Alpay Raşit Adanır Kütüphanesi yenilendi

Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün bu karakterinden ve bu yapısından hiçbir zaman uzaklaşmayacağını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:28
Alpay Raşit Adanır Kütüphanesi yenilendi
banner10

Gözde Süreç Sarı 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin Atatürk yolunda, laikliği içselleştirmiş bir toplum olduğunu belirterek, “Laikliği içselleştirmiş bir toplumuz. Bu önemli niteliğimizden asla ödün vermeyiz” dedi. 

Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün bu karakterinden ve bu yapısından hiçbir zaman uzaklaşmayacağını söyledi. 

Son zamanlarda eğitim alanına ilişkin sorunların gündeme geldiğini söyleyen Akıncı, öğrencilere bağnaz yönlendirmeler yapıldığının basında konu olmaya başladığını belirtti. 

Bu konunun görmezden gelinmemesi gerektiğine vurgu yapan Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın araştırma yapması ve her türlü tedbirin alınması gerektiğini kaydetti.

“KÜTÜPHANE YENİLENDİ” 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Oğuz Veli Ortaokulu'nda Mete Adanır Vakfı tarafından yenilenen Alpay Raşit Adanır Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. 

Açılışta okul müdürü Murat Borataş, Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı. 

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Belediye Başkanlığında 14 Yıl” isimli kitabını ve bazı Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını kütüphaneye bağışlarken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kitap bağışında bulundu. 

BORATAŞ: “OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRME ÇOK ÖNEMLİ”

Oğuz Veli Ortaokulu Müdürü Murat Borataş, vakfın kütüphaneyi yeniden oluşturduğunu belirterek, okuma alışkanlığı geliştirmenin çok önemli olduğunu kaydetti. 

Borataş, sanal ortam nedeniyle çocukların ilgisinin dağıldığını söyleyerek, bu ortamda kitaplara yönlendirmenin zor olduğunu ancak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 

ADANIR: “KÜTÜPHANEYİ REVİZE EDEREK, GÜNCEL HALE GETİRDİK”

Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır, babasının bir öğretmen çocuğu ve eğitime önem veren bir insan olduğunu, onun izinden giderek, bu alanda yardımlar yaptıklarını, destekler verdiklerini söyledi. 

Derneğin elinden geldiğince genci okutmaya çalıştığını dile getiren Adanır, Oğuz Veli Ortaokulu'nda da kütüphaneyi revize ederek, güncel hale getirdiklerini belirtti. 

AKINCI: “ÇOCUKLARI BİLİME İNANAN, ÇAĞDAŞ VE SORGULAYAN KİŞİLER OLARAK YETİŞTİRMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemine işaret etti. 

Sanal ortam, bilgisayar ve interneti tamamen reddetmenin mümkün olmadığını söyleyen Akıncı, doğru kullanmanın öğretilmesiyle bilgiye hızlı ulaşmanın sağlanabileceğini belirtti. 

Çocukları bilime inanan, çağdaş ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirmek gerektiğini vurgulayan Akıncı, kütüphane ve okulların bu anlamda önemli görevi bulunduğunu söyledi. 

banner22
Son Güncelleme: 17.01.2018 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyologlar Derneği'nden Polise ve Çevre Koruma'ya çağrı
Biyologlar Derneği'nden Polise ve Çevre Koruma'ya çağrı
31 asker için yakalanma emri!
31 asker için yakalanma emri!
27-28 Ocak Şehitleri anılacak
27-28 Ocak Şehitleri anılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim