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ALSANCAK AŞEVİ HİZMETE BAŞLADI

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yazılı açıklamasında, Alsancak bölgesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtımına bugün başlayan aş evi ile her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

16 Şubat 2021 Salı 14:25
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ALSANCAK AŞEVİ HİZMETE BAŞLADI

 “Alsancak Aşevi” bugün hizmete başladı.  

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yazılı açıklamasında, Alsancak bölgesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtımına bugün başlayan aş evi ile her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

“Bu çorbada tuzunuz olsun ister misiniz?” sloganıyla açtıkları kampanyada, tüm Alsancaklılardan yardıma muhtaç vatandaşlar için destek beklediklerini ifade eden Ataser, ayrıca aş evinden desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

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