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ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI ATASER’DEN TAM KAPANMA ÇAĞRISI

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, tam kapanma önerisini yineledi. 

28 Ocak 2021 Perşembe 17:33
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ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI ATASER’DEN TAM KAPANMA ÇAĞRISI

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, tam kapanma önerisini yineledi. 

Yazılı açıklama yapan Ataser, “Ülkemizde gün geçtikçe artan yerel vaka sayıları 7’den 70’e herkesi tedirgin ediyor” ifadelerini kullandı. 

Ataser,şu an uygulamada olan kapanmanın yeterli olmadığını, tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini belirtti. 

Yasak olmasına rağmen birçok firmanın işleyişine devam etmesi, zaman zaman kural ihlallerinin yapılmasının tepki uyandırdığını kaydeden Ataser, bölgemde aşılama ve PCR testlerinin yoğunlaşıldığını ancak tamamen kapanma olmadıkça bulaşın daha da artacağını söyledi. 
 

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