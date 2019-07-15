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Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde yarın elektrik kesintisi !

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde yarın elektrik kesintisi !

Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleşecek kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Alsancak Halk Plajı Bölgesi, Lapta Huzur Evi ve Gençlik Kampı Bölgesi,  Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı’nın batısı.”

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikKesintisiHaberKıbrıs
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