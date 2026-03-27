Başbakan Ünal Üstel’in gündeme getirdiği şikayetler sonrası, Capiton Construction Ltd. Altyapı Müdürü İbrahim Oyan’ın belediye ve Elektrik Kurumu’nu işaret eden açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Kırok, yaptığı açıklamada iddiaları tek tek yanıtlayarak, asıl sorumluluğun yüklenici firmada olduğunu savundu. Çalışmaların plansız yürütüldüğünü belirten Kırok, “İhaleyi aldıktan sonra yolları kazıp köstebek yuvasına çeviren ve ardından işi yarım bırakıp giden siz değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Kırok’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım:

“Başbakan Ünal Üstel, Belediye Başkanı ve halkın gecikme nedeniyle şikayetlerini Capiton Construction Ltd. Altyapı Müdürü İbrahim Oyan'a sordu… “ verilen cevap; gecikmeye neden olan Belediye ve elektirik Krumu…

Şimdi de bu arkadaşa biz soruyoruz…

1-İhaleyi alıp iki hafta yolları kazıp köstebek yuvasına çevirdikten sonra bırakıp kaçan mühendis sen değil misin ?

2- Sana yapmayacaksanız niye kazdınız ve bıraktınız diye sorduğumda “ ben kalmış olsam her yeri kasacaktım” diyen sen değil misin?

Belediyenin üzerine vazife olan ve yapmayıp yolun gecikmesine sebep nedir?

1- Siz daha ihaleye bile çıkmadan yol genişletmelerini yapıp, çekiliş gereken yerlerde duvarları yıkıp kendi öz kaynaklarından yeniden yapması mı ?

2- Gece gündüz sizin rahat çalışabilmeniz için hiçbir ödenek almadan ama çalışanına mesai ödeyerek yolda zabıta görevlendirmesi mi ?

3- Her gün patlattığınız içme suyu boru hatlarını ücret talep etmeden tamir etmesi mi ?

4- Yolun yapımı sırasında toz toprağı önlemek için kuyu açıp size ücretsiz su vermesi mi ?

Tüm Belediye personeli ve bölge hakkı açıklama bekliyor.

Halkın seçtiği bir belediye başkanının en önemli görevlerinden biri GÖREVİNİ YAPMAYANLARA GÖREVLERİNİ HATİRLATMAKTİR bunun adı çığırtkanlık ise çığırtkanlık yapmam gerektiği yerde yapmaya devam edeceğim…."