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Alsancak'ta ani ölüm...

41 Yaşındaki Ejder Ertürkler Yaşamını Yitirdi

10 Ocak 2019 Perşembe 17:57
Alsancak'ta ani ölüm...

Alsancak’ta sakin Ejder Ertürkler (E-41) dün akşam üzeri  ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Diğer polisiye haberler;

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GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Gazimağusa’da dün I.I.’nın (E-40) kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 100 adet 9 mm  çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

KARAKUM’DA HIRSIZLIK

Karakum'da faaliyet gösteren “Erdener” markete geçen yılın kasım ve aralık ayları içerisinde üç farklı tarihte müşteri olarak giden H.B (K-41) ve N.B.’nin (K-22) market içerisinde bulunan kasap reyonundan toplam 3 kg 456 gr kuş başı et, bir adet cips, sekiz adet konserve mantar, bir adet saç tarağı, iki paket tavuk göğsü, bir adet saç yağı ve bir adet 2.5 litrelik kolayı çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ejder ErtürklerAni ölümAlsancakHaberGündemKıbrıs
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