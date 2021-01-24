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Alsancak ve Lapta'da kapatılan esnaftan tepki!

Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven üst kurulun aldığı kapatma kararını eleştirdi.

24 Ocak 2021 Pazar 10:23
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Alsancak ve Lapta'da kapatılan esnaftan tepki!

İş insanı Mehmet Hayatseven Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı bölgesel kapatma kararına tepki gösteri.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Hayatseven şöyle konuştu:

“Lapta ve Alsancak Belediye başkanlarının tamamen popülizm adı altında yapmış olduğu açıklamalarından ve bilim kurulunun bunlara alet olarak adaletsizce yaptığı ve tamamen esnafı hedef alan kararlarından aklı selim Bakanlar kurulunun bu adaletsizliğe gereğinin yapılmasını bir esnaf olarak beklemekteyiz. Ya hep beraber kapanacağız, ya hep beraber açılacağız”

Hayatseven, “Özgür basını sadece siyasilerin söylediğini değil,bu devlete ve yerel yönetimlere ödemiş oldukları vergiler ile yaşatan özel sektörün de sesini duymalarını talep ediyoruz” dedi.

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