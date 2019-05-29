Alsancak’ta görülen sansar aranıyor

Taşkent Doğa Parkı, Alsancak bölgesinde görülen sansarın bulunabilmesi için vatandaşlardan yardım istedi.

Taşkent Doğa Parkı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün sabah Alsancak bölgesinde sansar görüldüğü haberi birçok kanaldan Doğa Parkına ulaşmıştır. 7.30da bölgeye ulaşan ekiplerimizin yaptığı çalışmada söz konusu hayvan bulunamamış fakat görgü tanıklarından, elde edilen fotoğraf ve video ve görüntülerinden ihbarların gerçek olduğu belirlenmiştir.

Konu hakkında Veteriner Dairesi ve Alsancak Belediyesi'ne gerekli bilgilendirilme yapılmıştır.

Kıbrısın türü olmayan, ülkeye ne yolla geldiği belli olmayan ve birçok hastalık taşıma riski olan hayvanın görülmesi durumunda müdahale edilmeye çalışılmaması, göz takibine alınarak vakit kaybedilmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hatti'nın aranması hem insan hem de hayvanın sağlığı için önemlidir.

Kamuoyuna duyrulur. Desteğiniz için teşekkür ederiz.