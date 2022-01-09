Alsancak'ta hırzılık: 1 kişi tutuklandı

Polis basın subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

08.01.2021 tarihinde, Alsancak’ta Sezgin YİĞİTOĞLU’na ait ikametgahın penceresi hasar yapılarak açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 6 adet şarj aleti, 1 adet güneş gözlüğü, 2 adet kapı kolu, 4 adet pil, 1 adet parfüm, 1 kutu perde askısı, 3 adet cam kupa bardak, 1 adet mum, 1 adet duvar saati ve 1 adet kutu içerisinde cam kase çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.