Alt yapı dökülüyor

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’yı dün sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ülkedeki alt yapı eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kısa süreli sağanak nedeniyle Lefkoşa’nın birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle sanayi bölgesinin girişindeki yol dereye döndü. Yıllardan beridir Lefkoşa’nın en büyük sorunun, alt yapı sorunu olduğunu dile getiren vatandaşlar, her yağmur sonrası sel felaketi yaşamaktan korktuğunu söyledi.