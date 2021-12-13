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Altın Patiler: “Dövizle vergi ile alakası yok bunun bu resmen abartı!”

Altın Patiler Derneği mama fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek isyan etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:12
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Altın Patiler: “Dövizle vergi ile alakası yok bunun bu resmen abartı!”
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Derneğin Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, marketlerde mama fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekildi.
 

Derneğin açıklaması şu şekilde: 

Sadece bir ıslak mama ..
Geldiği fiyat kabul edilir gibi değil! 
Dövizle vergi ile alakası yok bunun bu resmen abartı! 
İşletmeler denetlenmiyor mu? 
Bazı yerde 15.99 olan mama bazı yerde 25 tl bazı yerde 41.99 bu nasıl oluyor?! 
Alamayalım mı? Ac mı kalsınlar ? Zaten imkanlar dahilinde bile yetemiyorken hic mi yetemeyelim?!
Köpek mamamız azaldı! Kedi mamamız bitti tükendi artan fiyatlar mama bagıslarımızı da etkiledi! Peki biz ne yapalım? Bu cocuklara nasıl bakalm nasıl yetelim???

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