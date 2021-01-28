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ALTUĞRA: “HIZLI TESTLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:42
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ALTUĞRA: “HIZLI TESTLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hızlı testlere ülkemizde de başlanması gerektiğini söyleyen Altuğra, “Almanya’da ameliyata girmeden önce hastalara hızlı testler yapıyorlar. Biz kendi ülkemizde de bunu yapabiliriz. Bu güvenilirliği olan kart testleri ülkemizde de uygulayabiliriz. Yarım saat içinde sonuç veren bu testlerle, hastanelerde laboratuarlarda çalışan arkadaşlarımızın da iş yüklerini azaltabiliriz. Bu testin ardından, pozitif çıkan hastaların veya semptom gösteren hastalara doğrulama testleri PCR olarak yapılabilir. Bu işlerde koordine olmak ve dayanışma içinde olmak önemlidir” dedi.

Semptomsuz olarak hastaneye giden ve pozitif olduğunu öğrenen vakaların da olduğunu söyleyen Altuğra, “Pozitif olan ve karantina merkezlerinde kalan vakalar tabletlerle tedavi ediliyor. Daha ağır vakalar hastanelerde tedavi görüyor. Zatürre teşhisleriyle hastaneye kaldırılan vakaların da olduğunu biliyoruz” dedi.

ÖZEL HABER

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