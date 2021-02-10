ALTUĞRA: “VİRÜSLERİN MUTASYONA UĞRAMASI DOĞASINDA VAR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Biyolog İzlem Gürçağ Altuğra, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecini yorumlayan Altuğra, “Yaklaşık bir yıldır biz de ülkemizde Dünya’nın mücadele verdiği salgından dolayı biz de ciddi bir mücadele veriyoruz. Nice salgınlar ilkel dönemlerde sonlandırıldığına göre, teknolojinin tavan yaptığı günümüzde bu salgın da elbette ki sonlanacaktır. Yeter ki tedbirlere layıkıyla uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım ve bu salgın sürecini daha fazla uzatmayalım. Kurallar uymaya sadık kalmazsak, salgın süreci kendiliğinden uzar gider” dedi.

Virüsün mutasyona uğraması ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Altuğra, “ Virüslerin mutasyona uğraması doğasında var. Çünkü virüsler hayatlarını devam ettirebilmek için başka bir canlının hücresinde yer almak zorundadırlar. Bu hayvanların hücreleri olur, insanların olur, bitkilerin olur. Hiç fark etmez. Burada karşılaştığı dirençlere göre de virüs mutasyona uğrar. Her insanın hücresine virüs girdiği zaman, bağışıklık sistemle de karşılaşıyor. Burada önemli olan ‘Biz bu virüslerden nasıl korunabiliriz?’dir. Kurallara uymalıyız. Hijyen sadece salgına has değildir, ömür boyu olması gerekendir” dedi.