Amcaoğlu: 2021 yılında denk bütçe yapmayı kendimize hedef koyduk

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021 yılında denk bütçe yapmayı kendilerine hedef koyduklarını söyledi.

UBP’den verilen bilgiye göre, TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına katılan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, denk bütçe, hayat pahalılığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Olgun Amcaoğlu, 2020 yılı bütçesinin, bir geçiş süreci yaşayacak bir bütçe niteliğinde olacağını ifade etti.

“Denk bütçe diye bir şey var” diyen Amcaoğlu, şöyle konuştu:

“Bütçe açığının 588 milyonluk bir rakamda, faiz başlığı düştükten sonra 228 milyonluk bir rakam olarak karşımızda duracağını, 2019 yılından 851 milyon 500 bin liralık bir bütçe açığı vardı, 1 milyar 270 milyonluk Türkiye’den gelecek finansman kaynaklarının geçmiş hükümet döneminde yapılması gerekenler yapılmadığından ve ekonomik protokol imzalanmadığından dolayı, 520 milyonluk eksik finansman kaynağının ülkeye gelmesi söz konusuydu, imzalanan 750 milyonluk bir anlaşma vardı.

Bunun yanında gelmesi planlanan 1 milyar 270 milyonun yerine 750 milyonluk bir kaynağın gelmesiyle alakalı finansman kaynağı ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. Yani 850 milyon ile 520 milyonu buluşturduğunuzda yaklaşık 1 milyar 370 milyon reel açıktan bahsedersiniz.”

Bugün gelinen noktada 2019 yılının öngörülerine bakıldığında 472 milyonluk bir bütçe açığı ile yılın kapatılacağını düşündüğünü ifade eden Amcaoğlu, “Bunun önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Amcaoğlu, “Yaşanan o kadar ekonomik sıkıntı bir tarafta dururken, Maliye Bakanlığının çalışmasıyla ortaya çıkan bir başarıdır” şeklinde konuştu.

2021 DENK BÜTÇE HEDEFİ

Olgun Amcaoğlu, 2020 geçiş yılından sonra 2021 yılında global kriz olmadığı sürece denk bütçe yapmayı kendilerine hedef koyduklarını vurgulayarak, “Kendi mahalli gelir ve giderlerimizdeki dengesel açıdan, hem giderlerdeki tasarruf moduyla hareketleri gerçekleştirip, hem de kendi gelirlerimizdeki geçmiş dönemdekilerle karşılaştırmaların yeniden gerçekleşmesi ile alakalı direk vergilere yönlendirerek, dolaylı değil, ülkenin insanının adaletsiz vergi altında ezilmesini engellemek için bu adımları atmak istiyoruz” dedi.

“AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK”

Programın en önemli konu başlıklarından bir tanesinin de vergiler olduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, “İnsanlarımız seyrüsefer gibi harçlara ne kadar zam yapacaksınız diye soruyorlar” diyerek, “gerçekleşen hayat pahalılığı altında olacaktır” diye konultu.

Dolaylı vergilerin haksız olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “vergide birinci kriter olan çok kazanandan çok az kazanandan az tahsis edilmesi ile alakalı adaletli olması kriterine uygun olarak dolaylı vergilerde ne kadar az abanma yönünde hareket varsa biz onları gerçekleştireceğiz” dedi.

Amcaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Biri bizden şunu beklemesin asla hayat pahalılığı yüzde 12 gerçekleşti ne yapalım dediğimizi duymayacak. Hayat pahalılığı oranlarının altında olacak. sosyal yardım alan, asgari ücretle çalışanla Bakanın aynı parayı ödemesi adaletli değildir, biz bunların adaletli olmadığını söylerken bu yönde adım atmamız olamaz.”

“BU ÜLKENİN SOL GÖRÜŞLÜ CUMHURBAŞKANLARI İLE GİDEBİLECEĞİ YOL BELLİ OLMUŞTUR”

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir soru üzerine Amcaoğlu, seçim sürecinde 24 saatin dahi çok önemli olduğuna dikkat çekerek, daha 4 ay gibi bir sürenin olduğunu hatırlattı.

“Bu saatte seçim sonuçlarını net söylemek lazım ama yapılan anketlerde Genel Başkanımız Sayın Ersin Tatar 2. tura rahat çıkabilecek diye görünüyor. Bundan sonra biz de gerekli adımları atmak noktasında sorumluluğumuzun bilincindeyiz” diye Amcaoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“UBP bu Devleti kuran bir parti. Elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Herkes iddialı, ama bu yeterli değil. Yeterli donanıma sahip olmak lazım, bunun yanında tabanın inancı da önemli. Bu ülkenin sol görüşlü cumhurbaşkanları ile gidebileceği ve gittiği yol belli olmuştur. Akıncı’nın döneminde çarelerin tüketildiği kendileri tarafından ifade edildi. Çözümün hayata geçirilemeyeceği açıklamaları mevcutken, ülke insanın gözüne bakarak çözümü gerçekleştireceğim demenin anlamı yok.”