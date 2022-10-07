Amcaoğlu: Akaryakıtta zorunlu fiyat artışı yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’dan oluşan ve kısaca OPEC+ olarak adlandırılan petrol üreticisi ortakların, pandeminin başladığı günden bu yana ham petrol üretimine 2 milyon varille en büyük üretim sınırlamasını getirdiklerini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Piyasalarda agresif bir üretim kesintisi olarak kabul edilen bu sınırlama, Koronavirüs salgınından bu yana en büyük üretim sınırlaması olarak karşımıza çıkarken, haftanın son işlem gününde ABD ham petrolü 88 Dolar, Brent petrol ise 94 Dolar civarında dengelendi” dedi.

Amcaoğlu, “Hal böyleyken, ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını yeniden ayarlamak, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı” dedi.

Zammın ardından vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi....

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