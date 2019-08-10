Amcaoğlu: Bayram, ülkemize huzur ve mutluluk getirsin

Bakan Amcaoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve kardeşlik dileğinde bulundu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Daha önce de vurguladığımız gibi Kıbrıs Türk Kültürü’nde çok önemli bir yere sahip olan bayramlar, bizleri sevindiren özel günlerdir. Tüm bakanlık çalışanlarının, halkımızın, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği personelinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetlerimizin, Anavatan’daki ve Dünya’nın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Kurban Bayramını en içten duygularla kutlar, Bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”