Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Amcaoğlu: Bayram, ülkemize huzur ve mutluluk getirsin

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kurban Bayramı’nın ülkeye, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
Amcaoğlu: Bayram, ülkemize huzur ve mutluluk getirsin

Bakan Amcaoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve kardeşlik dileğinde bulundu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Daha önce de vurguladığımız gibi Kıbrıs Türk Kültürü’nde çok önemli bir yere sahip olan bayramlar, bizleri sevindiren özel günlerdir. Tüm bakanlık çalışanlarının, halkımızın, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği personelinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetlerimizin, Anavatan’daki ve Dünya’nın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Kurban Bayramını en içten duygularla kutlar, Bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı
Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı
Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi Kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi Kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapaniş Töreninde Konuştu:
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapaniş Töreninde Konuştu:

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim