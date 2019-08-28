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Amcaoğlu: Bireysel değil, toplumsal çıkarların mücadelesini veriyoruz

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bireysel değil, toplumsal çıkarların mücadelesini verdiklerini ve her bireyin gereksinimlerini önemsediklerini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:07
Amcaoğlu: Bireysel değil, toplumsal çıkarların mücadelesini veriyoruz

Amcaoğlu, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Yönetim Kurulu ve Okul Aile Birliği temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre kabulde yaptığı konuşmada Amcaoğlu, farklı gelişen bireylerle ailelerinin de sosyal devlet anlayışı ışığında eğitim gibi her türlü devlet imkanından yararlanabilmesi gerektiğini kaydetti.

ÖZEV’in 2021 yılında hayata geçirmeyi planladığı Yaşam Destek Merkezi projesine devlet katkısının yanı sıra kurumsal katkıların da yarar sağlayacağını dile getiren Amcaoğlu, bu konuda toplumsal duyarlılığa her şeyden çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ÖZEV ve benzeri kurumların üstlendiği misyonun çok kıymetli ve kutsal olduğunu belirten Amcaoğlu, “Devletin bu gibi kurumlara desteği kesinlikle olmalı. Bu ihtiyacın karşısında duracak kimse olamaz diye düşünüyorum. Söz konusu çocuklarımızın geleceği ise mücadelem bu anlamda da kaynak yaratmaya çalışmak. Ancak sorumluluk alması gereken yalnızca devlet değil, kurumlar da olmalı, destek verilmeli. Devlet elbette elini uzatacak ama toplumsal faydayı ön plana çıkaracak algı yaratmak da hayati” diye konuştu.

“Söz verdiğim ne olduysa icraata dökme mücadelemi sonuna kadar sürdürdüm, yapamayacağım sözleri de vermedim” diyen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bilgi sahibi olmadan fikir beyan edenlerden olmadığının da bilinmesini istedi.

Amcaoğlu, sorumlulukları çerçevesinde, ülkenin içinde bulunduğu önceliği de göz önünde bulundurarak, özel gereksinimli bireyler için yeterli olur veya olmaz elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Kabulde konuşan ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay ise Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan, 2020 yılında inşaatına başlaması hedeflenen, Şehir Planlama Dairesi onayı alınmış, mimari projesi onay aşamasında olan ÖZEV Yaşam Destek Merkezi projesinin vakıf-devlet iş birliğinde 2021’de faaliyete geçebilmesi için destek istedi.

Görsay, söz konusu proje ile merkezde tam zamanlı (yatılı) ve randevulu da olmak üzere çeşitli uygulamaların yapılacağını, bu vesileyle ailelerin nefes almalarına olanak sağlanacağını kaydetti.

Görsay, konuyla ilgili paydaş bakanlıkların da bilgilendirildiğini kaydetti.

ÖZEV Başkanı Görsay, Amcaoğlu’nun bürokratlığı döneminden bu yana da ÖZEV’i fiilen maaşından desteklediğini de hatırlatarak, bu konudaki hassasiyetine teşekkür etti. Görsay, “Emin olun bu süreçte bireysel, kurumsal ve devletin yaptığı tüm katkıların her bir kuruşu çocuklarımızın geleceği için harcanıyor, bu konudaki şeffaflığımızı ortada” diye konuştu.

Ziyarette aileler de söz alarak yaşadıkları zorlukları dile getirdiler ve “Bizim çocuklarımız ne olacak, benden sonra nasıl yaşayacak? Biz bunun mücadelesini veriyoruz” dediler.

(BRT/TAK)

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