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AMCAOĞLU: “BU ANLAŞMAYI İNANARAK VE GURUR DUYARAK MECLİS’E GETİRDİM”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

16 Mart 2021 Salı 16:11
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AMCAOĞLU: “BU ANLAŞMAYI İNANARAK VE GURUR DUYARAK MECLİS’E GETİRDİM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tasarıyla ilgili konuşmasına anlaşma sürecinin TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in bakanlığı döneminde başladığını söyleyerek başladı ve anlaşmanın altında bir çapanoğlu aranmaması gerektiğini belirtti.

İnanarak ve gurur duyarak bu anlaşmayı Meclis’e getirdiğini söyleyen Amcaoğlu, sanatçılara bütçede ayrılan tutarla ülke kültür sanatının yaşatılamayacağına yapılan konuşmalarda dikkat çekilmemesinin trajik olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin KKTC kültür sanatını dünyaya açmak için maddi imkan sağladığını anlatan Amcaoğlu, istenip yapılamayanların bu protokolle hayata geçeceği kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, tiyatro binasını yeniden hayata geçirmek için uğraştıklarını, ülkenin kültürünü ve sanatçısını önemsediklerini vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, kendisine teslimiyetçi bir duruşu varmış gibi suçlamalar yapılamayacağını ve sürekli milliyetçilik dersi verilemeyeceğini söyledi.

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