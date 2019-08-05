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Amcaoğlu: DPÖ tahminleri tutmadı, devlet zararda

Bunda DPÖ’nün hiç payı yoktur’ demek sorumluluktan kaçmaktır.”

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:48
Amcaoğlu: DPÖ tahminleri tutmadı, devlet zararda

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, enflasyon tahmini ile DPÖ rakamlarının tutmamasından dolayı ortaya çıkan yüzde 2,03’lük farkın, Hayat Pahalılığı olarak maaşlara yansıtıldığına dikkat çekerek, “Bu konuda DPÖ’nün hatasının olmadığını belirtmek, hiçbir anlam ifade etmez. Önemli olan devletin uğramış olduğu 80 milyon TL tutarındaki zarardır” dedi.

Amcaoğlu, dün bir gazetede yer alan hayat pahalılığı (HP) tartışması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) eski müsteşarının “2018’de hayat pahalılığı ile ilgili hesap hatası yok” başlığı ile dün yayımlanan habere dikkat çekerek, “Bu açıklamada, eski müsteşarın da üzerine basa basa belirttiği gibi, DPÖ’nün hesapları ile tahminleri tutmamış, geçmiş hükümet, emeklilere yüzde 2.03 fazladan ödeme yapmıştır” dedi.

Amcaoğlu, ilgili eski müsteşarın, ‘DPÖ’nün her hangi bir sorumluluğu yoktur. Bu o dönemdeki hükümetin son üç aylık HP’yi dondurmasından kaynaklanmıştır’ dediğine işaret ederek bunun “softa şaşırtmasından başka bir şey olmadığını” söyledi.

Amcaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetin 2018 yılı Eylül ayında hayat pahalılığının yüzde 31,99’a ulaşmasıyla birlikte, bunun aynen devam edeceğini tahmin etmesi ve bu rakamda dondurma kararı alması; akabinde yılsonu hayat pahalılığı rakamının 29,96 olarak gerçekleşmiş olması bir çeşit öngörüsüzlüktür. ‘Bunda DPÖ’nün hiç payı yoktur’ demek sorumluluktan kaçmaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
AmcaoğluDPÖ
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Hadeee 2019-08-05 17:33:58

Verdiğiniz zamları geri alın ozaman elektrikde %120 zam yapdınız süt 6.5 lira efendi ekmek de pahalı oldu nerde yaşan be amma sen size yansıyan vergisiz maaş nedir??

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Metin 2019-08-05 19:18:49

Hata kimde ise dava et...talep et parayı geri ödesinler

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