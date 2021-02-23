AMCAOĞLU: “TÜM SORUMLULUK DEVLETİNDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs’ta katıldığı televizyon programında Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Yurt dışından gelecek olan öğrencilerle ilgili, işleyecek olan süreci değerlendiren Amcaoğlu, “Yurt dışından gelecek olan öğrenciler tamamen devletin karantina tesislerine kalacak. Tüm sorumluluk devletindir. Tüm PCR ve karantina ücretleri devletin garantisinde olacak. Süreç tamamlandıktan sonra okullarına teslim edilecek. Kaç tane karantina tesisi varsa, bu öğrencileri oralarda misafir edeceğiz. Hiçbir okulun yurtlarını açıp da bu çocukları misafir etmesi, söz konusu değildir. Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği gün kadar sürecek bu karantina süreci de” dedi.

Okullardaki tablet eksikliği konusunda da açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, “Sadece 1030 kadar orta eğitimde tablet ihtiyacı vardır. İlk önce mesleki teknikteki bütün ihtiyacını giderdik. 303 çocuğumuzun da internet ihtiyacı var. Bu konuda da iş insanlarımıza, bankalarımıza teşekkür ederim. Bu süreçte bizlerle birlikte çalışıyorlar ve yardımlarını esirgemiyorlar. Biz riski en aza çektikten sonra okullarımızı açmak istiyoruz. Süratle aşılama prosedürlerini tamamlayıp, bu konuda adımlar atmak istiyoruz” dedi.