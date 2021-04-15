Amcaoğlu ve Sadıkoğlu Kolej Binasının Yapım Çalışmalarını İnceledi

Dönemin Başbakanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından 10 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan İskele Türk Maarif Koleji Binası’nın 2021 Şubat ayında tamamlanması hedefleniyordu ancak pandemi nedeni ile çalışmaları zaman zaman duran Kolej Binası’nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yapılan ve 8 milyon TL’ye mal olacak, 9 sınıflık İskele Türk Maarif Koleji binasının proje çizimleri ve bu çizimlerim ücreti İskele Belediyesi tarafından karşılanıyor. 21 Nisan 2018 tarihli İskele Belediye Meclisi toplantısında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda söz konusu binanın Mimari ve Stratejik Proje çizimi, alanında uzman mimarlar tarafından tamamlanmış, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na hibe edilmişti.