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Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

23 Mayıs 2021 Pazar 13:14
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Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Amcaoğlu, Merkez’in büyüyüp genişleyebilmesi ve çağdaş bir yapıya ulaşıp kaliteli bir eğitim - öğretim ortamı oluşturmak için, hayırsever iş insanlarının da desteği ile yatırım yapılacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu’na bu ziyaretinde UBP Güzelyurt Milletvekili ve İlçe Başkanı Menteş Gündüz, Lefke İlçesi UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Lefke İlçesi UBP Örgüt Başkanı Adil Özgey, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ve Bakanlık Müdürü Tevfik Direnç eşlik etti.

Bakan Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci’den bilgi alırken, okula 3 yeni sınıf, bir öğretmen odası, beceri evi kapalı oyun salonu ve atölye yapılacağını kaydetti.

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