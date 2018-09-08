Analiz sonuçları bekleniyor

Havadis Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre: Narkotik ekiplerinin Girne’de bir eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunun ardından, tutuklanan Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlılar Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak’ın uyuşturucu madde Hintkeneviri alma ve verme suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Zerman’ın Girne’deki evinde mahkeme emri ile yapılan aramada salonda 15 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Bayram, Zerman’ın sorgulamada uyuşturucuyu 500 TL karşılığında zanlı Onur Oğuzca’dan satın aldığını itiraf etmedi üzerine Oğuzca’yı aynı gün Girne’de tespit ettiklerini belirtti.

Bayram, zanlı Onur Oğuzca’yı yönetimindeki KWW 314 plakalı araç ile Girne içinde yakın takibe aldıklarını, zanlının fark etmesi üzerine aracı geri geri sürerek kaza yaptığını ve iki araca çarparak durabildiğini kaydetti.

Bayram, Oğuzca ve araçta yolcu olarak bulunan Selahattin Çakmak’ın araçtan inerek kaçtıklarını ve ara sokaklarda makul güç kullanarak kısa sürede tutuklandıklarını ifade etti.

Zanlı Onur Oğuzca’nın kullanımındaki KWW 314 plakalı araçta yapılan aramada iki ayrı bölümde toplam 43 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Bayram, uyuşturucu kesiminde kullanılan bıçağın da emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bayram, analiz sonuçlarının henüz gelmediğini ifade ederek soruşturma maksatlı zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.