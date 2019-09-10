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Anastasiadis Atina’da temaslarda bulunuyor

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis Atina’da temaslarda bulunuyor.

10 Eylül 2019 Salı 12:14
Anastasiadis Atina’da temaslarda bulunuyor

Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in Mitsotakis’e Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeler ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute’la yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Prodromu, Rum lider ile Yunan Başbakan’ın Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için atılabilecek adımları, ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve bölgedeki faaliyetlerini tartışacaklarını belirtti.

Rum Hükümet Sözcüsü, “Bu kritik noktada, iki ülke yaklaşmakta olan gelişmeler ışığında, tam koordinasyon çerçevesinde, ortak bir rota belirleyecek” ifadelerini kullandı.

(BRT/RB)

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Anastasiadis
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