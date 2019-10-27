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Anastasiadis: "Pasaportlar konusunda yasalara aykırı davrandığımın tespit edilmesi halinde istifa ederim"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek kendisinin gerekse eski avukatlık bürosunun, pasaportlar konusunda yasalara aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde ertesi gün istifa edeceğini söyledi.

27 Ekim 2019 Pazar 15:58
Anastasiadis: "Pasaportlar konusunda yasalara aykırı davrandığımın tespit edilmesi halinde istifa ederim"

Simerini gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Sigma” televizyonuna verdiği ve iç meselelerden söz ettiği söyleşinin ikinci kısmına yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, pasaportlara ilişkin bir soru üzerine, gerek kendisinin, gerekse eski avukatlık bürosunun menfaate dayalı amaçlar için yasalara aykırı şekilde faaliyet gösterdiklerinin ortaya çıkması durumunda ertesi gün istifa edeceğini belirtti.

Anastasiadis, kabine değişikliği konusunda yıl sonundan önce, kararlarını açıklayacağını ifade ederken, bunun hak olduğuna dikkat çekti ve gerekli görüldüğü sürece kabine değişikliğinin olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
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