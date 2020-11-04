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Anastasiadis: "Tatar başka çözüm yollarını da tartışmak istiyor"

Liderler görüşmesi sonrası açıklama yapan Rum Lider, Cumhurbaşkanı Tatar'ın başka çözüm yollarını da tartışmak istediğini ifade etti.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:10
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Anastasiadis: "Tatar başka çözüm yollarını da tartışmak istiyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis arasındaki ilk gayrı resmi görüşme sona erdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın himayesinde gerçekleşen buluşma 2 saat sürdü.

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme sonrası, Başkanlık Sarayı'nda basına açıklama yaptı.

Rum Basınına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nikos Anastasiadis ile yaptığı gayrı resmi görüşmede tartışma ve diğer çözüm yollarını gündeme getirirken, Anastasiadis "tutum farklılığının şüphesiz olduğunu" belirtti.

Anastasiadis, "Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, oldukça dostane bir atmosferde görüşme gerçekleşmiştir" dedi.

Anastasiadis, görüşmede, kendisinin geleceğin perspektifini görmek konusunda ısrarcı olduğunu iddia ederken, Tatar'ın bunca yıldan sonra başka çözüm yollarını da görüşmeleri gerektiğini söylediğini ifade etti.

Anastasiadis görüşmede kendisinin federal çözüm konusunda kararlılığını ifade ettiğini belirtirken ‘ben Maraş konusunu açtım, o hidrokarbon konusunu açtı. Ben nasıl birleşeceğimizi ve gelecekteki fırsatlardan bahsettim. O bu kadar yıldan sonra başka formüllere de bakmamız konusunda ısrar etti’ dedi.

Lute’un gelip gelmeyeceği soruldu, Anastasiadis bu Guterres'e bağlı dedi.

Maraş konusundaki bir soruya ‘söylenmesi gereken her şey söylendi’ diye cevap veren Anastasiadis, daha fazla yorum yapmaktan kaçınarak ‘iyi geçen bir yemeği bununla bozma niyetinde olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesinden sonra açıklama yapan Rum Lider Anastasiadis, kendisinin, “memleketin nasıl yeniden birleşeceğine bakılması, tartışılması gerektiğinde ısrar ettiğini", Tatar'ın ise, "başka çözüm şekillerine de bakılması gerektiğini söylediğini" kaydetti.

KIBRIS POSTASI

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