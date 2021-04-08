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ANASTASİADİS VE HRİSTODULİDİS İLE GÖRÜŞTÜ

Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen İngiltere Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un, mesajlarla geldiği belirtildi. 

08 Nisan 2021 Perşembe 14:06
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ANASTASİADİS VE HRİSTODULİDİS İLE GÖRÜŞTÜ

Alithia gazetes ve diğer gazeteler, Morton’un Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslara yer verdi. 
Haberi “Morton Lefkoşa’ya Hangi Mesajları Taşıdı” başlığıyla veren Alithia gazetesi, İngiltere Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un, İngiltere’nin Cenevre’deki gayri resmi konferansta hatta muhtemelen bunu takip edecek diyalogda yardımcı olmak için elinden geleni yapacağı gibi birçok mesaj getirdiğini yazdı.
Habere göre Morton, İngiltere’nin iki kesimli iki toplumlu federasyon dışında bir çözümü ileri götürmeyeceğini dile getirirken Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye’ye göndermek istediği her mesajı iletmeyi de teklif etti.
Gazete İngiltere’nin, AB’nin 5’li konferansa ve Kıbrıs sorunundaki diyaloğa katılmasına karşı olmadığı şeklindeki mesajının da önemli olduğunu yazdı. 
MORTON-ANASTASİADİS
Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Morton ile gerçekleştirdiği görüşmede,, müzakerelere yapıcı bir şekilde müdahil olma kararlığını yineledi. 
Anastasiadis, istenilen çözüme yönelik özlü diyaloğun, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesiyle birlikte BM’nin ilgili kararlarında, 11 Şubat 2014 Ortak Açıklamasında, sağlanan görüş birliklerinde, 25 Kasım 2019 açıklamasında, AB ilke ve değerlerinde belirlenen parametrelerden sapmaması gerektiğini söyledi.
Morton ise görüşme sırasında ise ülkesinin, özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gayri resmi konferansın başarılı bir şekilde sonuçlanması için sarf edilen çabalara yönelik desteğini dile getirdi.  
Morton, Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Anastasiadis  ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabı twitter’den ise “tüm tarafların, 5’li konferansın sunacağı fırsatı yakalamasının öneminden söz etti. 
 

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