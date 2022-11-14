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"Anavatandan aldığımız güçle ilerlemekteyiz..."

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “KKTC’nin kuruluşuna kadar yaşanan süreçte Kıbrıs Türk halkının geçmişte vermiş olduğu çok zor ve büyük mücadeleyi hiçbir zaman unutmadan, devletimizi her alanda çok çalışarak daha ileriye götürme azmi ve kararlılığında olacağız” ifadelerini kullandı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 18:14
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"Anavatandan aldığımız güçle ilerlemekteyiz..."



Üstel mesajında, “Kıbrıs Türk halkının varoluşunun bir göstergesi olan KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlama hazırlığı içerisinde olduğumuz bu anlamlı günde, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısından dolayı Cumhuriyet Bayramımızı buruk bir şekilde idrak ediyoruz” dedi.

KKTC’nin kuruluşuna kadar yaşanan süreçte Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği çok zor ve büyük mücadeleyi hiçbir zaman unutmadan, devletimizi her alanda çok çalışarak daha ileriye götürme azmi ve kararlılığında olacağız” diyen Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası toplumun Kıbrıs’ta egemen iki eşit devlet olduğunu artık kabul etmesi gereken bir gerçek olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bugün, demokratik hukuk devletimiz, tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza geçmişteki günleri aratmayacak daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmekte, Anavatan Türkiye’mizden aldığımız güç ve desteklerle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Hepimizin ortak sorumluluğu, devletimize her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin güçlenmesi için çok çalışmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutlarım.”

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