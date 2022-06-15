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Anıl Cem Urlu: “Universal Bank’ı geleceğe hazırlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü bankalarından Universal Bank’ın Genel Müdür Yardımcısı Anıl Cem Urlu, “2023 yılında Universal Bank olarak bankacılık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve dijital bankacılık alanında çok büyük yatırımlar yapmaya hazırlandıklarını” söyledi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 12:05
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Anıl Cem Urlu: “Universal Bank’ı geleceğe hazırlıyoruz”
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Gündem Kıbrıs’a konuşan Universal Bank’ın Genel Müdür Yardımcısı Anıl Cem Urlu, “Universal Bank’ı geleceğe hazırlıyoruz” dedi ve banka olarak 2023 hedeflerini paylaştı.

Urlu, “Dünya’da finans ve bankacılık alanlarında devrimsel nitelikte dönüşümler yaşanıyor, bu dönüşüm ve değişime ülke bankalarının da ayak uydurması gerekiyor, biz bu bilinçle hareket ediyor ve Universal Bank’ı geleceğe bu vizyonla hazırlıyoruz ” dedi.

Gelecek yıla dair planlarını anlatan Urlu, 2022 sonrasında Bankacılığın şube odaklı olmaktan çıkarak tamamen teknoloji ve digital hale dönüşmüş bir sektör haline geleceğini vurgulayarak, müşterilerin taleplerinin karşılanması ve koşulsuz müşteri memnuniyetine ulaşılması için gereken tüm alt yapı yatırımlarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı Anıl Cem Urlu; “Universal Bank olarak müşteriyi kaynak değil kıymet olarak gördüklerini söyledi. Bir bankanın sahip olabileceği en büyük sermayenin güven olduğunu, bunun da Universal Bank’ın dününde de bugününde de olduğunu, yarınlarında da olacağını” sözlerine ekledi.

Son olarak Gündem Kıbrıs’a 2023 hedeflerini anlatan Urlu, “Dijital ve sosyal bankacılık ve müşteri beklentilerinin evrim geçirmeye devam ettiği bir ortamda müşteri bankacılık deneyimlerinin dönüşümü ve müşterilere temas eden tüm noktalar katılım bankacılığı açısından kritik bir öneme sahip olacak. Değişen müşteri kalıplarını analiz etmek ve anlamak müşterilerin gereksinimlerini sezmek açısından faydalı olacaktır” dedi.

Urlu, son olarak Universal Bank olarak 2023 hedefleri için hazırlıkların aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

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Anıl Cem UrluUniversal Bank
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