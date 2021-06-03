Ankara Çağlayan Parkı diye bir şey kalmadı

GÜNDEM KIBRIS -Özel Haber

2008 yılının Mart ayında Lefkoşa’da hizmete giren Ankara Çağlayan Parkı’nın şimdiki hali içler acısı.

Ankara Belediyesi'nin desteğiyle ve o dönemin parasıyla 1,7 milyon TL'ye yapılan Ankara Çağlayan Parkı şu an harabe halde duruyor.

Çocuk oyun alanlarının yanı sıra oturma alanlarının da olduğu parkta, şimdilerde bırakın oturulacak huzurlu bir ortamı, çocukların oynayacağı bir yer bile bulunmuyor…

Bölge sakinleri durumdan şikayet ederek, “Parkımızın hali içler acısı. Önceden çocuklarımız burada oynuyordu. Bizde bu huzurlu ortamda vakit geçiriyorduk. Laf değil icraat istiyoruz, parkımızı bu hale getirenler utansın” açıklamasını yaptı.

Parkın, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın ismini alması nedeniyle bu şekilde yıkık ve dökük olarak kasıtlı bir şekilde bırakıldığı da bölgede çıkan söylentiler arasında bulunuyor.