Antalya-Ercan uçuşunda rötar isyanı

Pegasus Havayolları’nın Antalya-Ercan uçuşu 7 saatlik rötar yaşadı, yolcular isyan etti.

TSİ 13:55’te gerçekleşmesi beklenen uçuşta yolcular arıza gerekçesi ile uçaktan indirildi. Yolcular 7 saatlik beklenti sonrasında isyan etti.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi uçakta arıza meydana geldiğini ve tamir edilip yolcuların uçağa alınacağını belirtti.

İstanbul’da yaşanan sis nedeniyle uçağa getirecek olan parçanın rötar yaptığını belirten Sofi, bir çok seferde sis nedeniyle gecikmeler olduğunu söyledi.

Kaynak: Yenidüzen