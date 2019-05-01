AP seçimlerinde Kıbrıslı Türkler için 50 özel seçim merkezi faaliyet gösterecek

Alithia ve diğer gazeteler, dün yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’nın Rum kesiminde; “Aşağı (Kato) Pirgo” Ortaokulunda 2, “Flasu” muhtarlığı ofislerinde 2, “Astromerit” ilkokulunda 7, “Ay. Demet” bölgesindeki “Polidinamo” merkezinde 8, “Sholi Kofon” (Sağırlar Okulunda) 4, Şehir Planlama Dairesi merkez ofislerinde 6 ve Faneromeni Ortaokulunda ise 8 olmak üzere toplam 37 seçim merkezinin faaliyet göstereceğini yazdı.

Larnaka ilçesinde ise, “Livatya” bölge lisesinde 4 seçim merkezi faaliyet göstereceği belirten gazete, , “Mağusa” ilçesinde ise “Aheritu” ilkokulunda 3, “Derinya” ilkokulunda 3 ve Derinya anaokulunda da 3 olmak üzere toplam 9 özel seçim merkezinin faaliyet göstereceğini ifade etti.



Güncel verilere göre, Kıbrıslı Rum seçmenlerle ilgili listenin yaklaşık 550 bin kişiye ulaştığını, bununla birlikte bu listeden başka bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede oyunu kullanacağını bildiren kişilerin çıkarılacağını kaydeden gazete, listede, Rum kesiminde yaşamını sürdüren 691 Kıbrıslı Türkün yer aldığını da ifade etti.Gazete, seçim listesinin haricinde,nde, KKTC’de yaşamını sürdüren ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” belgelerine sahip olan yaklaşık 80 bin 800 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanma hakkı olduğunu ekledi.Fileleftheros gazetesi de ilgili haberinde, AP seçimlerinde aday olacak kişilerin, 3 Mayıs’ta resmi başvurularını yapacaklarını anımsattı.