Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde dün ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Araba bagajında bulunan cesedin otopsi raporu açıklandı!
10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13