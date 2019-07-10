Araba bagajında bulunan cesedin otopsi raporu açıklandı!

Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde dün ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.