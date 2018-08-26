İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kent güvenliği ve Mobese sisteminin yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydederek, suçların önlenmesi konusunda Mobese’nin ciddi katkılarını göreceklerini söyledi

HK AJANS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kent güvenliği konusundaki çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Baybars, modern ülkelere bakıldığı zaman suçların önlenmesi ile ilgili ne gibi tedbirler alındığı veya suç işlenmeden koruyucu tedbirler olarak nelerin yapıldığını araştırdıklarını açıkladı.

Suçların önlenmesiyle ilgili en önemli tedbirlerden birisinin “kentsel güvenlik yönetim sistemi” denilen ve kentlerin sadece suçu tespit etmek maksadı ile kamera sistemi ile denetlenmesi yöntemi olduğunu anlatan Baybars, bu konuyla ilgili olarak önceki İçişleri Bakanı Kutlu Evren tarafından Türkiye ile bir protokol imzaladığını, ancak o protokolün onay yasasının meclisten geçmediğini anımsattı.

Araba plakalarını tanıma sistemi geliyor

Baybars, “Bu proje çok önemli. Suçluların kaçış noktalarında birtakım tedbirler alınması, özellikle plaka tanıma sisteminin bu sistemin içine entegre olmasıyla birlikte ciddi anlamda motorlu araçların kayıt altına alınması da sağlanacaktır” dedi.

Bu sistemle hem motorlu araçların seyrüseferini, kaydını ve sigortasını kontrol etmek, hem de suçların önlenmesinde etkili bir yöntem olduğunu düşündüklerini anlatan Baybars, bununla ilgili bir protokol onay yasasının meclise sunulduğunu ancak, bunun dışında bir de Kentsel Güvenlik Yasa Tasarısı’nın hazırlanarak, kameralardan elde edilen verilerin özel hayatın gizliliğine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sıkı suretle bağlı kalınması noktasında kısıtlayıcı hükümler getirildiğini söyledi.

Baybars, iki tasarının da meclis açıldığında geçecek öncelikli tasarılar olduğunu vurguladı.

Kentler aydınlatılacak

Ayşegül Baybars, Kentleri aydınlatmanın suçları önlediği ve özellikle kameralarla birlikte suçları önlemesinden yola çıkarak, bu konuda da ilgili bakanlık ve belediyelerle de çalışmalarının devam ettiğini anlattı.