İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kent güvenliği ve Mobese sisteminin yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydederek, suçların önlenmesi konusunda Mobese’nin ciddi katkılarını göreceklerini söyledi
HK AJANS
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kent güvenliği konusundaki çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
Baybars, modern ülkelere bakıldığı zaman suçların önlenmesi ile ilgili ne gibi tedbirler alındığı veya suç işlenmeden koruyucu tedbirler olarak nelerin yapıldığını araştırdıklarını açıkladı.
Suçların önlenmesiyle ilgili en önemli tedbirlerden birisinin “kentsel güvenlik yönetim sistemi” denilen ve kentlerin sadece suçu tespit etmek maksadı ile kamera sistemi ile denetlenmesi yöntemi olduğunu anlatan Baybars, bu konuyla ilgili olarak önceki İçişleri Bakanı Kutlu Evren tarafından Türkiye ile bir protokol imzaladığını, ancak o protokolün onay yasasının meclisten geçmediğini anımsattı.
Araba plakalarını tanıma sistemi geliyor
Baybars, “Bu proje çok önemli. Suçluların kaçış noktalarında birtakım tedbirler alınması, özellikle plaka tanıma sisteminin bu sistemin içine entegre olmasıyla birlikte ciddi anlamda motorlu araçların kayıt altına alınması da sağlanacaktır” dedi.
Bu sistemle hem motorlu araçların seyrüseferini, kaydını ve sigortasını kontrol etmek, hem de suçların önlenmesinde etkili bir yöntem olduğunu düşündüklerini anlatan Baybars, bununla ilgili bir protokol onay yasasının meclise sunulduğunu ancak, bunun dışında bir de Kentsel Güvenlik Yasa Tasarısı’nın hazırlanarak, kameralardan elde edilen verilerin özel hayatın gizliliğine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sıkı suretle bağlı kalınması noktasında kısıtlayıcı hükümler getirildiğini söyledi.
Baybars, iki tasarının da meclis açıldığında geçecek öncelikli tasarılar olduğunu vurguladı.
Kentler aydınlatılacak
Ayşegül Baybars, Kentleri aydınlatmanın suçları önlediği ve özellikle kameralarla birlikte suçları önlemesinden yola çıkarak, bu konuda da ilgili bakanlık ve belediyelerle de çalışmalarının devam ettiğini anlattı.
Şahane. Bütün problemleri tek tek çözüyorsunuz. Varsın yavaş olsun ama olsun. Takdir ediyorum çok.
UBP beceremedi. Yasa hazırlamadan yapmak istediler. Bu iş bilmezliktir. Şimdi olacak.
Şahane bir girişim gerçekten..İşte bu bir çağdaşlık örneğidir..Bravo sn.Baybars..Kıskananlar ve hazmedemeyenler de gebersin inşAllah...
Cok guzel bir dusunce .Yalniz devletin guvencesinden,emniyetinden sorumlu olup da kirli isler cevirenleri nasil tespit edip yakalayacaksiniz.
300-500 mobesa takılcak 3-5 senedir tartışıyorsunuz
aferim devam böyle
:-))