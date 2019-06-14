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Araç alev aldı

14 Haziran 2019 Cuma 12:47
Araç alev aldı

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda az önce araç yangını meydana geldi. Ciklos yakınlarından bir araç henüz tespit edilmeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

Ayrıntılar geliyor...

KAYNAK:HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 14.06.2019 12:49
Yorumlar
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Gatriye 2019-06-14 13:03:10

Çok aşırı merak ettim ayrıntıları çabuk gelsin noolur. Acaba su mu gaynattı yağı mı bitti?

Sizin haberciliğinize sıçayım.

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kartal 2019-06-14 13:06:49 @Gatriye

böyle üzücü bir olayla alay etmeylim.yarın ola hayır ola

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Gatriyaba 2019-06-14 13:37:25

ikisi da değil Gatriyaba çok basit Diesel Runaway olmuş

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Hep gadriye 2019-06-14 13:39:07

A gadriye deli gadriye bilseler yazacaklardi ne olduğunu sakin ol öğrenecen sonunda

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Gatriye 2019-06-14 15:40:15

Sakin olamıyorum panik atağım duttu.

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