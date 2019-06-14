Araç alev aldı

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Çok aşırı merak ettim ayrıntıları çabuk gelsin noolur. Acaba su mu gaynattı yağı mı bitti?
Sizin haberciliğinize sıçayım.
böyle üzücü bir olayla alay etmeylim.yarın ola hayır olaBeğen (0) Beğenmedim! (0)
ikisi da değil Gatriyaba çok basit Diesel Runaway olmuş
A gadriye deli gadriye bilseler yazacaklardi ne olduğunu sakin ol öğrenecen sonunda
Sakin olamıyorum panik atağım duttu.