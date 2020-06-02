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Araç alev aldı, yoldan geçenler söndürdü

Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde LK 461 plakalı salon araç alev aldı.

02 Haziran 2020 Salı 18:48
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Araç alev aldı, yoldan geçenler söndürdü

Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde LK 461 plakalı salon araç alev aldı.

Yanan araca yoldan geçen sürücüler müdahale ederken, korkulu dakikalar yaşandı.

Araç, yoldan geçenlerin de yardımıyla söndürüldü.

Yenidüzen

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YangınAraç Yangını
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