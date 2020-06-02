Araç alev aldı, yoldan geçenler söndürdü

Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde LK 461 plakalı salon araç alev aldı.
Yanan araca yoldan geçen sürücüler müdahale ederken, korkulu dakikalar yaşandı.
Araç, yoldan geçenlerin de yardımıyla söndürüldü.
Yenidüzen
Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde LK 461 plakalı salon araç alev aldı.
Lefkoşa-Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde LK 461 plakalı salon araç alev aldı.
Yanan araca yoldan geçen sürücüler müdahale ederken, korkulu dakikalar yaşandı.
Araç, yoldan geçenlerin de yardımıyla söndürüldü.
Yenidüzen