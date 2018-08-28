Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93867
ALTIN
242.061
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0677
EURO
7.3580
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği yeni binasında hizmet vermeye başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınması dün tamamlanarak, bugün itibarıyla yeni binada hizmet vermeye başladı.

28 Ağustos 2018 Salı 13:49
Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği yeni binasında hizmet vermeye başladı

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski KTHY rezervasyon binasına taşınması çalışmaları, Kurban Bayramı tatili süresince devam ederken, elektronik aksamın kurumu ve idari personelin odalarının hazırlanması için binada bazı tadilat işleri de gerçekleştirildi.

Binada ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireyler için iki de rampalı giriş bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Dairenin yeni binasının yapımı tamamlanana kadar eski KTHY rezervasyon binasında halka hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi.



İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME

Açıklamada, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde oluşan yoğunluğun giderilmesi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilme adına seyrüsefer harçlarının internet üzerinden ödenmesini sağlayacak olan sistemin 2018’in sonuna doğru devreye girmesinin hedeflendiği de kaydedildi. 

Açıklamada, Eylül 2018 başı itibarıyla araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma konularında bilgi almak isteyen vatandaşların, “1300”ü tuşlayarak “Alo Araç Kayıt Destek Hattı”ndan yararlanabilecekleri belirtildi.

ÖZÜR

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin tüm personeli ve teknik imkânlarıyla, halka en iyi hizmeti vermek için gerekli çabayı göstermeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılamamasından dolayı bugün baş gösteren yoğunluk ve yaşanılan aksaklıklar nedeniyle halktan özür dilendi; gerekli anlayışı gösterdikleri için de teşekkür edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Araç KayıtKTHY BinasıHizmetTaşınmaGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
İşte Bakanlar Kurulu Kararları
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim