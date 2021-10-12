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Araç Kayıt’ta pozitif vaka!

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesi vezne bölümünde bir personelin PCR testi pozitif çıktı.

12 Ekim 2021 Salı 20:58
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Araç Kayıt’ta pozitif vaka!
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi'ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesi  vezne bölümünde bir personelin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle, söz konusu şubenin vezne bölümü 19 Ekim Salı gününe kadar hizmet veremeyeceği bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, araç sahiplerinin, seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını, www.bub.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, internet üzerinden harç ödemede sorun yaşayanların 1300 veya 0392 601 15 35 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde yardım talebinde bulunabileceği ifade edildi.

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