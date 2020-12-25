Araç satışta KDV indirimi uzatılıyor

Araç satışlarında Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi 3 ay daha uzatılıyor. 2019 yılının ekim ayında başlayan uygulamaya devam edilecek.

Uygulamanın kamu maliyesine katkı sağlamasından dolayı indirime devam edileceği öğrenildi.

SESKIBRIS’ta yer alan habere göre son Bakanlar son Bakanlar Kurulu toplantısında bu kararın alındığı ancak henüz çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle duyurusunun yapılmadığı bildirildi.

Buradan oluşan kaynak Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’na aktarılıyor.

FİF’in beslenmesi noktasında önemli bir kaynak oluşturan uygulamanın devamını sağlayarak akaryakıt ve elektrik zammının önene geçilmesi hedefleniyor.

Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde araç KDV indirimi sayesinde FİF’e 57 milyon 613 bin TL kaynak aktarıldı.

FİF’e kaynak oluşturan kalemler

Ocak-Kasım 2020 döneminde Fiyat İstikrar Fonu’nda 767 milyon 345 bin TL’lik bir kaynak bulunuyordu. Bu kaynağı oluşturan akaryakıt, sigara, araç, içki ve diğer vergilerden aktarılan kaynaklar. Buna göre Ocak-Kasım 2020 tarihlerindeki 767 milyonluk FİF kaynağı şu kalemlerden oluştu.

AKARYAKIT : 317 MİLYON 804 BİN

SİGARA : 243 MİLYON 856 BİN

ARAÇ : 57 MİLYON 613 BİN

İÇKİ : 46 MİLYON 711 BİN

DİĞER : 101 MİLYON 359 BİN