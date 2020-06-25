Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Araçta baskın yediler

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araca yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Mehmet Arif Bozkurt ve Özcan Demı̇rkısan’ın ardından zanlı Delil Karadeniz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Haziran 2020 Perşembe 13:59
1164 Okunma
Araçta baskın yediler

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araca yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Mehmet Arif Bozkurt ve Özcan Demı̇rkısan’ın ardından zanlı Delil Karadeniz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Sakallı, 22.06.2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından 391 adet uyuşturucu hapın zanlı Delil Karadeniz tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için Özcan Demı̇rkısan’a verdiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Haziran’da İş Bankası aracılığı ile 18 bin TL’yi aranan iki şahsa gönderdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Delil Karadeniz’in 500 hapın satışından 5 bin TL kazanacağını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan iki şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 25.06.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
MahkemeUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bakanlar Kurulu’nda görüş birliği var”
"Bakanlar Kurulu’nda görüş birliği var”
"Ay başında ihaleye çıkılacak"
"Ay başında ihaleye çıkılacak"
Erhürman: Herkesi endişelendiren bir döneme giriyoruz
Erhürman: Herkesi endişelendiren bir döneme giriyoruz
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim