Araçta baskın yediler

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araca yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Mehmet Arif Bozkurt ve Özcan Demı̇rkısan’ın ardından zanlı Delil Karadeniz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Sakallı, 22.06.2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından 391 adet uyuşturucu hapın zanlı Delil Karadeniz tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için Özcan Demı̇rkısan’a verdiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Haziran’da İş Bankası aracılığı ile 18 bin TL’yi aranan iki şahsa gönderdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Delil Karadeniz’in 500 hapın satışından 5 bin TL kazanacağını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan iki şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.