Arasta’nın siftahı turistler

Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Başkent Lefkoşa’nın tarihi çarşısı, Arasta Çarşısı’nda dün de bayram havası yaşandı.

Bayramın dördüncü gününde akşam saatlerine kadar hizmet veren Arasta esnafını, bazı askerler ve Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Lokmacı Kara Kapısı’ndan giriş yapan turistler tarafından ziyaret edildi.

Lefkoşa Surlariçi bölgesinin gözde mekanlarından olan Büyük Han’ı da ziyaret eden turistler, Yemekler yiyip, içeceklerini yudumlarken keyifli sohbetler edip, fotoğraf çekerek güzel anlarını ölümsüzleştirildi.