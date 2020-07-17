31 Ocak 1938 Gadalyonda doğumlu Emekli Mücahit Yüzbaşı Arif Felek hayatını kaybetti.
Felek'in cenazesi bugün ikindi namazını takiben törenle Geçitkale Kabristanlığı'na defnedilecek.
Arif Felek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
31 Ocak 1938 Gadalyonda doğumlu Emekli Mücahit Yüzbaşı Arif Felek hayatını kaybetti.
31 Ocak 1938 Gadalyonda doğumlu Emekli Mücahit Yüzbaşı Arif Felek hayatını kaybetti.
Felek'in cenazesi bugün ikindi namazını takiben törenle Geçitkale Kabristanlığı'na defnedilecek.
Arif Felek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.