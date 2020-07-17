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Arif Felek hayatını kaybetti

31 Ocak 1938 Gadalyonda doğumlu Emekli Mücahit Yüzbaşı Arif Felek hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2020 Cuma 11:58
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Arif Felek hayatını kaybetti

31 Ocak 1938 Gadalyonda doğumlu Emekli Mücahit Yüzbaşı Arif Felek hayatını kaybetti.

Felek'in cenazesi bugün ikindi namazını takiben törenle Geçitkale Kabristanlığı'na defnedilecek.

 Arif Felek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. 

Anahtar Kelimeler:
Arif Felek
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