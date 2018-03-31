Arıklı: "Ağırlık düşük maaş alanlara verilmeli"

Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yüksek maaş alanların, milletvekilleri de dahil olmak üzere, maaşlarının revize edilmesi ve temmuz ayı beklenmeden bu konuda yasal düzenlemenin derhal yapılması gerektiğini belirtti.

Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hayat pahalılığına bağlı olarak milletvekili maaşlarında meydana gelen 900 TL’lik artışın kamuoyunda, özellikle dar gelirli insanlar arasında reaksiyona sebep olduğunu kaydetti.

Bu artışı izah etmekte zorluk çektiğine işaret eden Arıklı, “Oysa kamu maaşları, özel sektör maaşları ve asgari ücret konusunda dengeleri belirlemek hiç de zor bir şey değildir. Bunun için oy kaygısı gütmeden, cesur adımlar atmak gerekir” dedi.

Erhan Arıklı, öncelikle kamudan yüksek maaş alanların hayat pahalılığından maaşları oranında artış almalarının önlenmesi ve ağırlığın düşük maaş alanlara verilmesini önerisinde bulundu.

Arıklı, “Asgari ücretli ve düşük maaş alan kesimin maaşlarını yaşanabilir seviyeye çıkardığımızda, hayat pahalılığı artışlarının tüm maaşlara eşit oranda yansımasını tekrar gündeme alırız” dedi.