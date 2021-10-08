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Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor

08 Ekim 2021 Cuma 10:29
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Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Sanayi Bölgesinde krize neden olan arazide çalışmalar başladı. Bölgeye gönderilen özel bir şirkete ait dozer çalışmalara başlarken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına ait iş araçları telli bölgenin ardına geçilmemesi için araçlarını dizdi. Yetkililer bölgede inceleme yaparken, olay yerine polis çağrıldı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve etrafı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından tellenen araziyi Başbakan Yardımcı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bölgenin tamamının özel şirketlere parselleneceğini dün mecliste söylemişti. Arazinin "özel şirketlere verilmeye" çalışılmasına, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Arazinin verilmesi için Nazım Çavuşoğlu, dün arazinin içine kendi bakanlığına  ait iş araçlarını  götürdü. Ayrıca Arıklı söz konusu arazinin 1993’te Sanayi Dairesi’ne verildiğini ve yetkinin kendi bakanlığında olduğunu söyledi.

Tarım Bakanlığı’nın iş araçlarını konumlandırdığı yer dışındaki arazinin telleri  sökülerek bölgede çalışma başlatıldı.

GÜNDEM KIBRIS EKİBİ OLAY YERİNDEN BİLDİRİYOR:

Son Güncelleme: 08.10.2021 10:33
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