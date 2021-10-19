Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
banner107

Arıklı: “CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değiller”

Arıklı, bugün gerçekleşen Danışma Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan CTP ve HP liderlerinin 26 Aralık erken seçim tarihinde samimi olmadıklarını savundu.

19 Ekim 2021 Salı 22:20
46 Okunma
Arıklı: “CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değiller”
banner108

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, muhafet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi’nin (HP) 26 Aralık erken seçim tarihinde samimi olmadıklarını savundu.

Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, bugün Meclis’te yapılan Danışma Kurulu toplantısına işaret etti.

Arıklı, “Toplantıya 6 siyasi parti Genel Başkanının yanısıra bazı Milletvekilleri de katıldı. Gündem, Bakanlar Kurulu’ndan gelen 5 adet yasanın ivedi bir şekilde Meclisten geçmesiydi. Toplantıda, ana muhalefet partisi lideri bu yasaların geçmesine herhangi bir itirazlarının olmadığını ama bundan önce erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi” dedi.

“Orada bulunan UBP dışındaki 5 partinin Genel Başkanı da 26 Aralık tarihine evet diyebileceklerini söylediler” diyen Arıklı, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) özellikle 26 Aralık tarihi üzerinde ısrarla durduklarını belirtti.

Yalnızca UBP Genel Başkan ve temsilcileri, tarih konusunda 26 Aralık’tan 6 Şubat’a kadar bir tarih aralığına itirazlarını olmadığını ama bu konuda henüz bir grup kararı almadıklarını söylediklerini aktaran Arıklı, “Hal böyle iken, CTP ve HP Genel Başkanlarının bu durumu farklı yansıttıklarını ve hükümet ortaklarını 26 Aralık tarihi konusunda samimi davranmamakla suçladıklarını şaşkınlıkla gördük” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Yukarda da söylediğim gibi, hükümet ortaklarından DP ve YDP bütün samimiyetleri ile 26 Aralık tarihini işaret etmelerine rağmen, 2 partinin Genel Başkanlarının bu yanlış açıklamaları, en hafif tabiriyle softa şaşırtmacasıdır.

Oysa bana göre asıl CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değillerdir.

Samimi olsalar inisiyatif üstlenir, 26 Aralık tarihi ile ilgili Meclise bir Erken Seçim Önergesi sunarlardı.

Buyrun hodri meydan...”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Hızlı bir şekilde erken seçim kararı alınmalıdır”
Ataoğlu: “Hızlı bir şekilde erken seçim kararı alınmalıdır”
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza!
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza!
Lefkoşa’da bir kaza daha!
Lefkoşa’da bir kaza daha!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim