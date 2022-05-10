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Arıklı: “Demokrasilerde bu tip yol kazaları olabilir”

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

10 Mayıs 2022 Salı 09:40
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Arıklı: “Demokrasilerde bu tip yol kazaları olabilir”

ÖZEL HABER

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“DEMOKRASİLERDE BU TİP YOL KAZALARI OLABİLİR”

Arıklı, “İlk defa böyle şeyler oluyormuş gibi bir hava estiriliyor. Ancak geçmiş hafızamızı zorladığımızda çok daha vahim durumların yaşandığını hatırlayacağız. 94-96 yıllarında da CTP-DP hükümeti 4 kez yıkıldı. Demokrasilerde bu tip yol kazaları olabilir. Bunu bu kadar büyütmenin anlamı var mı? Birileri ısrarla Türkiye’nin müdahalesi olduğunu söylüyor. Biz 2 parti Faiz Sucuoğlu’na bir eylem planı unduk. O da önce tamam dedi sonra vazgeçti. O vazgeçince biz de güvenoyu vermekten vazgeçtik. Faiz bey o eylem planını imzalasaydı bugün bu durumda olmazdık. Olay budur. Ancak birileri ısrarla Türkiye’yi bu işin içine çekmeye çalışıyor. Gerçekten çok yazık” dedi.

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Erhan Arıklı
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