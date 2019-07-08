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Arıklı: Devletin adı değişecek ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak

Türkiye’de 1983 yılında kurulan ve ülke çapında faaliyet gösteren Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti, 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 45. Yıl dönümünde İstanbul da bir kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşma yapan Arıklı, "Söylenecek ve yapılacak yeni şeyler arasında devletin yeniden yapılandırılması da var. Devletin adı değişecek ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak" dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:11
Arıklı: Devletin adı değişecek ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak

Etkinlikte Üstün Hizmet Plaketi verilen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı konuşmada," 45 yılsonunda Kıbrıs meselesinde ciddi bir dönüm noktasına gelindi. Federasyon temelli müzakerelerin çöktüğü ilan edildi. Şimdi yeni şeyler söylemeye hazırlanıyoruz. Söylenecek ve yapılacak yeni şeyler arasında Devletin adını Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirmek ve yeniden yapılandırmak da var. Önceliğimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmak. Tanıtamıyorsak da bu dünyanın sonu değil. Ya Tayvan gibi tanınmadan dünya ile ilişki kurmanın yollarını ararız ya da Monaco veya Nahcivan modellerinde olduğu gibi Dışişlerinde ve Savunmada Türkiye'ye bağlı içerde bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arıklı, "1990 da Sovyetlerin dağılmasından bu yana tam 42 devlet bağımsızlığını ilan etti ve BM'ye üye oldu. Bu süre içerisinde birleşen, kendi kendini fesih ederek federasyon kuran tek bir devlet yok. BM arkasına sığınan devletler ve uluslararası kuruluşlar ısrarla KKTC’nin ortadan kalkmasını ve Ruma yama olmamızı istiyor. Maksat Türklüğü Doğu Akdeniz’den dışlamak. Andımız ve andımız var. Bu devleti yaşatacağız” dedi.

"KIBRIS CUMHURİYETİ VARSA BİR DE KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLMALI"

Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat  Aydoğan ise yaptığı konuşmada kendilerinin de yıllardan beri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminden yana olduklarını aktardı. Aydoğan, "Kıbrıs Cumhuriyeti varsa bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalı" sözlerini kullandı.

Rüşat Aydoğan Cemiyet olarak Kıbrıs Türklerinin her daim sesi olacaklarını da ifade ederek; " Sayın Arıklı KKTC Cumhuriyet Meclisinde sağduyunun sesidir. Onun geçmişte bu dava için verdiği mücadeleyi ve hizmetleri iyi biliyoruz. Bu sebeple onu Üstün Hizmet Plaketi ile ödüllendirmeyi uygun görüyoruz” dedi. 

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ArıklıHaber
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dervis 2019-07-08 16:41:41

iyi ortun be bay sen da bir yerin acikta kaldi herhalde.. toprak babanin mali mi ki gercek devlet olacaksin..hic bir gerekce sana ait olmayan topraklarin uzerinde hak iddia etmeni hakli kilmaz. sen istedigin kadar iddia et, taniyan sadece kibrisli turklerin bir bolumu olur, gerisi zaten burayi turkiye diye biliyor. senin kuzey kelimesini atman da herhalde yakinda kibris kelimesini de atmaya hazirlik..ben ne deyim..arif hoca zamaninda ne guzel soylemis..onun ustune laf soylemek kimseye dusmez artik..

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AYYAŞ 2019-07-08 16:52:33

ŞİMDİ SORU ŞU SİZE;
1- GÜNEY KIBRIS MI...?
2- GÜNEY KIBRIS RUM KESIMI..?
3-KIBRIS CUMHURIYETI
BİZCE ADIMIZ BUNLARDAN BİRİMİ OLSA DERİZ ACEP.
YADA NİJERYA SUDAN PAKİSTAN DA DİYE BİLİRİZ YETERİNCE TÜRKİYELİ YOLLADIK ZATEN ADAMIZDAN.

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mağusalı 2019-07-08 14:19:34

Körler sağırlar birbirini ağırlar.

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