Arıklı: Devletin adı değişecek ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak

Etkinlikte Üstün Hizmet Plaketi verilen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı konuşmada," 45 yılsonunda Kıbrıs meselesinde ciddi bir dönüm noktasına gelindi. Federasyon temelli müzakerelerin çöktüğü ilan edildi. Şimdi yeni şeyler söylemeye hazırlanıyoruz. Söylenecek ve yapılacak yeni şeyler arasında Devletin adını Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirmek ve yeniden yapılandırmak da var. Önceliğimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmak. Tanıtamıyorsak da bu dünyanın sonu değil. Ya Tayvan gibi tanınmadan dünya ile ilişki kurmanın yollarını ararız ya da Monaco veya Nahcivan modellerinde olduğu gibi Dışişlerinde ve Savunmada Türkiye'ye bağlı içerde bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arıklı, "1990 da Sovyetlerin dağılmasından bu yana tam 42 devlet bağımsızlığını ilan etti ve BM'ye üye oldu. Bu süre içerisinde birleşen, kendi kendini fesih ederek federasyon kuran tek bir devlet yok. BM arkasına sığınan devletler ve uluslararası kuruluşlar ısrarla KKTC’nin ortadan kalkmasını ve Ruma yama olmamızı istiyor. Maksat Türklüğü Doğu Akdeniz’den dışlamak. Andımız ve andımız var. Bu devleti yaşatacağız” dedi.

"KIBRIS CUMHURİYETİ VARSA BİR DE KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLMALI"

Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise yaptığı konuşmada kendilerinin de yıllardan beri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminden yana olduklarını aktardı. Aydoğan, "Kıbrıs Cumhuriyeti varsa bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalı" sözlerini kullandı.

Rüşat Aydoğan Cemiyet olarak Kıbrıs Türklerinin her daim sesi olacaklarını da ifade ederek; " Sayın Arıklı KKTC Cumhuriyet Meclisinde sağduyunun sesidir. Onun geçmişte bu dava için verdiği mücadeleyi ve hizmetleri iyi biliyoruz. Bu sebeple onu Üstün Hizmet Plaketi ile ödüllendirmeyi uygun görüyoruz” dedi.