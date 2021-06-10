Arıklı : Elektriğe zam yapmayacağım

Çiğdem AYDIN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Gündem Kıbrıs için Çiğdem Aydın’nın sorularını yanıtladı. Arıklı piyasada fiyat denetimlerinin artarak devam edeceğini etiket tüzüğünün Bakanlar Kurulunda hazır olduğunu vurguladı.

Ülke gündemini değerlendiren Arıklı, elektriğe zam yapılması için üzerinde nizanname baskısı olduğunu fakat zam yapmayacağını söyledi. Arıklı, ülkeyi ucuzlatmak ve yapılacak olan yatırımların girdi maliyetlerini düşürmek gerek bunu elektriğe zam yaparsak yapamayız.Ülkemizde gerek Sanayide gerekse özel sektörün ve üretimin en yüksek girdi maliyeti elektrik zam yaparsak halkı daha da zor duruma düşürürüz bir formül arayışı içerisindeyim ama zam yapmayacağım dedi.

“AÇILIMLAR SÜRMELİ,EKONOMİYİ RAYA SOKMALIYIZ”

Sağlık üst kurulunun hükumet ile daha sıkı istişare içinde olmaya başladığını vurgulayan Bakan Arıklı,açılımlar sürecek bu da maliyenin kasasına para girecek anlamına geliyor, maaşlar başta olmak üzere, sınır kapılarının da açılmasıyla piyasa canlanacak yurt dışından turist getirmeyi başarırsak ekonomi yavaş yavaş raya girecek açılımlar mutlaka olmaya devam etmeli dedi. Piyasa ne kadar çabuk canlanırsa ülke geneline o kadar güzel yansır diyen Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un yüzü de yavaş yavaş gülmeye başladı dedi.

“TÜRKİYE’DEN PARA İSTEMEYE YÜZÜMÜZ YOK”

Türkiye ile KKTC arasında yapılan ekonomik İşbirliği protokolü gereği KKTC’ye aktarması gereken para akışına dikkat çeken Arıklı, Türkiye’den üzerimize düşenleri yapmadığımız sürece para istemeye yüzümüz yok dedi. Arıklı “önce protokol gereği üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor. Bizlerin verdiği sözleri tutması gerekiyor bazı yasa çalışmaları var onları yapmamız gerek aksi halde para istemeye yüzümüz yok” ifadelerini kullandı.

Etiket tüzüğünün hazır olduğunu söyleyen Arıklı, bu tüzükle vatandaş aldığı ürünün maliyeti ve satış fiyatı arasındaki farkı dahi görecek sonrasında Belediyelere yetki verilecek ve yerel yönetimler de denetim faaliyetlerinde aktif olacak dedi.