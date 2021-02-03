ARIKLI: “ELİMİZDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK”

ÖZEL HABER

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin açıklayacağı ekonomik tedbirler paketini yorumlayan Arıklı, “Hükümetin elinde sihirli bir değnek yoktur. Kolay değildir bazı şeyleri düzeltmek. Biz de çalışıyoruz. Kısa vadeli önlemlerimizi alacağız, bunu da halkımıza açıklayacağız. Uzun vadeli önlemler konusunda da önümüzdeki günlerde toplantılar yapacağız ve kararlar üreteceğiz. İmkanlarımızın nasıl olduğunu herkes biliyor. İç borçlanmaya gideceğiz. Bunun rakamı da 500 milyon TL civarında olacak. Sonraki adımlarda da yeniden borçlanmaya gidebiliriz” dedi.

Vatandaşların kapalı kalınan dönemde elektrik borçlarını ödemesi konusunda zorlanacağını da söyleyen Arıklı, “Vatandaşın en büyük sıkıntılarından biri de elektriktir. Dün kurum yetkilileriyle bir toplantı yaptık. Biz bu paraları toplayamazsak akaryakıt ve diğer giderleri ödeyemeyeceğiz. Elektrik ile ilgili de kısa, orta ve uzun tedbirlerimizi olacak. Onu da bir basın toplantısı ile halkımıza açıklayacağız” dedi.