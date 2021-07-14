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Arıklı: Haberin içeriğinde "Uyarma" ile ilgili bir cümle yok.

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Bu nasıl bir haberciliktir, bu nasıl bir haber okuyuculuktur. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne deyim..." diyerek isyan etti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:36
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Arıklı: Haberin içeriğinde "Uyarma" ile ilgili bir cümle yok.

İşte Arıklı'nın paylaşımı:

AKIL TUTULMASI YAŞIYORUZ...

Az önce katıldığım bir TV Kanalında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini değerlendirirken, onun Mecliste yapacağı konuşmaya da değinerek şunları söyledim; "Fikrine katılır veya katılmazsınız. Seversiniz veya sevmezsiniz. Ama orada konuşacak olan Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. Bizi tanıyan tek ülkenin Cumhurbaşkanı. İlk defa böyle bir konuşma yapılıyor. Orada herkesin bulunması en büyük arzumuz. Hele hele katılıp da bir provokasyon olması bizi ciddi şekilde rencide eder. CTP ve TDP nin de orada olmasını umut ediyorum. Umarım bir provokasyon olmaz. CTP ve TDP nin bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyorum..."

Konuşmam aynen bu. Ne garipki bir haber sitesi bunu haberleştitirken, Arıklı;"CTP ve TDP yi uyardım" şeklinde verdi.

Haberin içeriğinde "Uyarma" ile ilgili bir cümle yok.

Haber sosyal medyada yayınlanınca CTP ve TDP liler altına küfür ve hakaret yarışına girerek yorum yaptılar. Yetmedi Sevgili Mehmet Harmancı; "Arıklının haddine değil" dedi. Bazı CTP liler kendi hesaplarından ağır laflar söylediler. Sayın Özyiğit ve Sayın Harmancıyı aradım. Cevap vermediler. Sayın Erhürmanı aradım. Durumu izah ettim. İzzahatım için teşekkür etti.

Şimdi sormak lazım. Bu nasıl bir haberciliktir, bu nasıl bir haber okuyuculuktur. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne deyim...

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